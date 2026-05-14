Купували кораблі для "тіньового флоту" Росії: Україна і Фінляндія викрили злочинну схему

Україна разом з Фінляндією викрили схему, через яку Росія купувала морські судна для свого "тіньового флоту" в обхід міжнародних санкцій, до чого була причетна організована група, яка працювала на замовлення Москви.

Про це повідомляють Служба безпека України та Офіс генерального прокурора.

Яку схему викрили?

Слідство з'ясувало, що до відповідної схеми були причетні громадяни України та іноземці. Вони підшукували буксири та інші судна в європейських країнах, оформлювали їхню купівлю, забезпечували юридичний супровід.

Також вони набирали екіпажі. Згідно з оприлюдненою інформацією, після виходу з порту судна змінювали маршрут, вимикали системи відстеження та у подальшому передавалися російській стороні у нейтральних водах.

Як свідчать наявні дані, Росія використовує зазначені судна для потреб своєї нафтової галузі у межах так званого "тіньового флоту",

– пише СБУ.

Таким чином відповідні судна використовували для обслуговування нафтових танкерів, які належать до так званого російського тіньового флоту і допомагають обходити міжнародні санкції, запроваджені західними партнерами.

Зокрема, правоохоронці задокументували передачу Росії буксирів для супроводу великотоннажних танкерів. Одному з учасників схеми, якого затримали в Україні, повідомили про підозру у пособництві державі-агресору.



Одному з учасників схеми оголосили про підозру / СБУ

Під час обшуків у підозрюваного вилучили комп'ютерну техніку, документи, мобільні телефони та значні суми готівки. У разі доведення його провини чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Листування у телефоні підозрюваного / СБУ

Станом на зараз триває досудове розслідування, зокрема правоохоронці встановлюють інших осіб, також іноземних громадян, які можуть бути причетні до вищезгаданої схеми. Додаткові деталі наразі невідомі.

Зверніть увагу! Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

