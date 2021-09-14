СБУ викрила нову схему на Укрзалізниці: це могло призвести до аварій поїздів

СБУ викрила чиновників, які привласнювали гроші на постачанні Укрзалізниці неякісних запчастин для колій. Дії зловмисників завдали державі мільйонних збитків.

За висновками експертів, придбані комплектуючі не відповідають вимогам державних стандартів. Це могло призвести до аварій рухомого складу під час пасажирських перевезень.

Читайте також Привласнили 2 мільйони зарплати своїх підлеглих: на Харківщині викрили посадовців Укрзалізниці

Масштабна корупційна схема

За даними слідства, представники однієї з філій Укрзалізниці налагодили корупційний механізм одержання грошей на закупівлі продукції для ремонту транспортних сполучень.

Для реалізації оборудки вони залучили столичну комерційну структуру.

Встановлено, що зловмисники впродовж 2020 – 2021 років здійснили поставку держпідприємству партії гумових прокладок для рейкових колій.

Проте, постачання відповідної продукції вони здійснювали в обхід встановленої процедури та без належного контролю якості товару.

Це дозволило їм порушити технологію виробництва запчастин через заміну складних хімічних компонентів на дешевші матеріали, і реалізувати комплектуючі за цінами високоякісної продукції,

– зазначили в СБУ.

Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до звітної документації. Одержану "різницю" ділки виводили у тінь.

Правоохоронці провели обшуки

Під час слідчих дій у приміщеннях регіональної філії держпідприємства та приватної компанії співробітники Служби безпеки виявили:

фінансові документи із доказами протиправної діяльності;

ймовірно підроблені документи контролю якості та використання придбаних запчастин.

Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми. На вилучену продукцію накладено арешт.

СБУ викрила нову корупційну схему на Укрзалізниці​ / Фото Служби безпеки