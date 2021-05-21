Новини України: СБУ викрила потужну російську ботоферму в Чернігові

У Чернігові СБУ викрила російську ботоферму. Через тисячі бот-акаунтів Росія поширювала фейкову інформацію, щоб посіяти паніку серед населення.

Діяльність ботоферми кіберфахівці СБУ припинили 21 травня. Відомо, що нею дистанційно керували з Росії.

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СБУ викрила російську ботоферму

У Чернігові працювали виконавці, які використовували майже 2,5 тисячі бот-акаунтів для дестабілізації ситуації. Зокрема спецслужба встановила, що:

через ботоферму зловмисники поширювали фейкову інформацію для створення панічних настроїв серед населення;

розміщували повідомлення для дискредитації української влади і закликали до повалення конституційного ладу;

публікували неправдиву інформацію про мінування об'єктів, у тому числі критичної інфраструктури.

Окрім того, спецслужба під час обшуку в організатора вилучила:

370 сім-карток російського мобільного оператора;

3 ноутбуки, через які здійснювалось керування телекомобладнанням ботоферми;

сім 16-ти канальних GSM-шлюзів та 2 SIM-банки на 128 карток кожен.



СБУ викрила російську ботоферму на тисячі акаунтів / Фото СБУ

Викрили зловмисників кіберфахівці СБУ зі слідчими Нацполіції під керівництвом прокуратури. Наразі триває слідство.