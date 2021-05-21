Новини України: СБУ викрила потужну російську ботоферму в Чернігові

21 травня 2021 , 14:10
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Джерело:

СБУ

У Чернігові СБУ викрила російську ботоферму. Через тисячі бот-акаунтів Росія поширювала фейкову інформацію, щоб посіяти паніку серед населення.

Діяльність ботоферми кіберфахівці СБУ припинили 21 травня. Відомо, що нею дистанційно керували з Росії.

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СБУ викрила російську ботоферму

У Чернігові працювали виконавці, які використовували майже 2,5 тисячі бот-акаунтів для дестабілізації ситуації. Зокрема спецслужба встановила, що:

  • через ботоферму зловмисники поширювали фейкову інформацію для створення панічних настроїв серед населення;
  • розміщували повідомлення для дискредитації української влади і закликали до повалення конституційного ладу;
  • публікували неправдиву інформацію про мінування об'єктів, у тому числі критичної інфраструктури.

Окрім того, спецслужба під час обшуку в організатора вилучила:

  • 370 сім-карток російського мобільного оператора;
  • 3 ноутбуки, через які здійснювалось керування телекомобладнанням ботоферми;
  • сім 16-ти канальних GSM-шлюзів та 2 SIM-банки на 128 карток кожен.


СБУ викрила російську ботоферму на тисячі акаунтів / Фото СБУ

Викрили зловмисників кіберфахівці СБУ зі слідчими Нацполіції під керівництвом прокуратури. Наразі триває слідство. 

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Автор: Діана Квасневська