Новини України: СБУ викрила потужну російську ботоферму в Чернігові

У Чернігові СБУ викрила російську ботоферму. Через тисячі бот-акаунтів Росія поширювала фейкову інформацію, щоб посіяти паніку серед населення.
Діяльність ботоферми кіберфахівці СБУ припинили 21 травня. Відомо, що нею дистанційно керували з Росії.
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СБУ викрила російську ботоферму
У Чернігові працювали виконавці, які використовували майже 2,5 тисячі бот-акаунтів для дестабілізації ситуації. Зокрема спецслужба встановила, що:
- через ботоферму зловмисники поширювали фейкову інформацію для створення панічних настроїв серед населення;
- розміщували повідомлення для дискредитації української влади і закликали до повалення конституційного ладу;
- публікували неправдиву інформацію про мінування об'єктів, у тому числі критичної інфраструктури.
Окрім того, спецслужба під час обшуку в організатора вилучила:
- 370 сім-карток російського мобільного оператора;
- 3 ноутбуки, через які здійснювалось керування телекомобладнанням ботоферми;
- сім 16-ти канальних GSM-шлюзів та 2 SIM-банки на 128 карток кожен.
СБУ викрила російську ботоферму на тисячі акаунтів / Фото СБУ
Викрили зловмисників кіберфахівці СБУ зі слідчими Нацполіції під керівництвом прокуратури. Наразі триває слідство.Зверніть увагу! Нещодавно Мінкульт вніс зміни у перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. У список 17 травня потрапили автори фільму "Пункт пропуску. Офіцерська історія".