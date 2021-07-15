СБУ викрила розкрадання 3,5 мільйона на охороні об'єктів Київпастрансу
Джерело:СБУ Києва
Слідчі СБУ стверджують про блокування схеми привласнення бюджетних коштів, які мали піти на організацію охорони об'єктів комунального підприємства. Зловмисники, за даними правоохоронців, вкрали 3,5 мільйона гривень.
Як зазначили у СБУ, чиновники уклали договір з охоронною компанією про роботу у 2019 – 2020 роках. Фірми, згідно з документами, мали відправити до приміщень Київпастрансу кваліфікованих охоронців.
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Працювати охорона мала у цілодобовому режимі. Втім, за словами слідчих, на декількох об'єктах охоронців взагалі не було.
Гроші виводили в тінь
СБУ викрила оборудку на привласненні грошей, виділених на охорону об'єктів Київпастрансу / Фото пресслужби СБУ
- Працівники СБУ стверджують, що внаслідок оборудки без охорони залишилися трамвайні станції та депо, а також інші будівлі, що належать Київпастрансу.
- Гроші, які фірма отримала за надання послуг охорони, нібито виводили у тінь.
- Слідчі СБУ повідомили про підозру керівнику охоронної компанії. Йому інкримінують привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем. Незабаром чоловіку обиратимуть запобіжний захід.
- Наразі співпробітники служби намагаються встановити особи інших людей, які можуть бути причетними до схеми.
Якщо винуватців крадіжки грошей з бюджету знайдуть та визнають винними, їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Крім того, судді можуть покарати зловмисників позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки та конфіскувати їх майно.