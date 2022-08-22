СБУ викрила розвідувальників позицій Himars на Донеччині

На Черкащині СБУ затримала двох мешканців Донецької області. Зрадники передавали ворогу інформацію про розташування систем Himars.

Допомогли ворогу залишити мирне населення без водопостачання

Зрадники працювали на проросійських бойовиків з фейкових республік на Донбасі. Працівники Служби безпеки України викрили листування, у якому українець писав, що він проти рідної держави й вірить у "перемогу" росії.

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У відповідь окупант запропонував колаборанту надсилати дані про розташування українських військових й техніки.



Листування колаборанта з посадовцем так званої "народної міліції" фейкової республіки / Фото Офісу генпрокурора

То ж мешканці Донецької області почали передавати окупантам дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розташування реактивних систем залпового вогню Himars та іншої техніки на території області.

Крім того, чоловіки збирали інформацію про розташування та функціонування місцевих об'єктів критичної інфраструктури. Саме за їхньою "наводкою" росіяни вгатили ракетою по системі водопостачання у місті Селидове. Тепер місцеві мешканці залишилися без води.

Одержану розвідінформацію зловмисники передавали через одного з посадовців так званої "народної міліції днр", надаючи йому фото з позначками об'єктів на електронних картах,

– розповіли в СБУ.

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Колаборантів взяли під варту

Слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру у колабораційній діяльності. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою.



Зловмисників викрили у Черкаській області / Фото Офісу генпрокурора

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