СБУ викрила шахраїв, які організували з-за кордону схему продажу "гуманітарки" на 60 мільйонів

Українці роблять усе можливе та неможливе для того, щоб допомогти своїй героїчній армії бити російських загарбників. На жаль, дехто вирішує "заробити" навіть такий складний час.

Службі безпеки Україні вдалося викрити зловмисників, які вирішили наживатися на волонтерах та ЗСУ. Їм вдалося організувати злочинну схему на десятки мільйонів гривень.

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Затримання шахраїв, які наживалися на "гуманітарці"

Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, група молодиків з Дніпропетровської області після повномасштабного вторгнення російських окупантів змогла втекти з України. Зловмисникам це вдалося завдяки підробленим документам.

Опинившись за кордоном, чоловіки дуже швидко відкрили власний "бізнес": вони скуповували військову амуніцію та інші товари для потреб ЗСУ, та продавали українцям, як мінімум втричі "накручуючи" їхню вартість.

За час повномасштабної війни чоловікам вдалося продати товарів на суму в понад 60 мільйонів гривень. Зловмисники не хотіли сплачувати митні платежі, тому завозили товари, оформляючи їх як благодійну допомогу. Це їм вдавалося здійснювати завдяки підробним документам від імені доброчинних організацій. Загалом вони уникнули сплати податків на суму у 20 мільйонів гривень.

Одному з учасників злочинної схеми вже оголосили про підозру. Наразі проводиться робота щодо передачі арештованого майна для відважних воїнів ЗСУ. Йдеться про каски, бронежилети, наколінники, тепловізори, оптичні приціли, БПЛА.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що у полоні росіян перебувають 2,5 тисячі героїчних захисників Маріуполя. Оскільки вони стали "публічними полоненими", то окупанти не будуть застосовувати проти них тортури чи здійснювати інші злочини.

Україна продовжує притягувати до відповідальності російських окупантів. На Чернігівщині прокурори заочно повідомили про підозру росіянину, який вбив мирного мешканця просто на його подвір'ї, а ще двох цивільних, які намагалися втекти, поранив.

ЗСУ продовжують активно ліквідовувати загарбників.На Донбасі наші герої змогли знищити дві елітні бригади російських окупантів.

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