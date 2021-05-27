СБУ викрила "продаж" посади керівника держустанови на Полтавщині

На Полтавщині Служба безпеки України викрила оборудку з "продажу" посади. Мовилося про місце керівника державної установи.

Організатор обіцяв претенденту розв'язати питання призначення на держпосаду "на найвищому рівні" за 200 тисяч доларів. Заходи із викриття проводили спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань та за процесуального керівництва прокуратури Полтавщини.

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"Співробітники спецслужби задокументували, що ділки, серед яких колишні правоохоронці, "пропонували" кандидату посаду керівника Північно-Східного міжрегіонального головного управління Державної інспекції містобудування", – мовиться у повідомленні СБУ.

Водночас вдалося встановити, що насправді зловмисники не мали жодної можливості впливати на призначення.

Що очікує зловмисників

Одного з учасників групи правоохоронці затримали під час отримання авансу у 20 тисяч доларів. Наразі за місцями проживання зловмисників тривають слідчі дії.



Одного зі зловмисників затримали під час отримання так званого авансу / Фото пресслужби СБУ

Водночас розв'язують питання щодо повідомлення затриманому про підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України щодо шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.