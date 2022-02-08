СБУ викрила "воєнного комісара", який комплектував військові формування бойовиків

СБУ викрила так званого "воєнного комісара", який комплектував формування бойовиків на Луганщині. Чоловікові вже повідомили про підозру відразу за трьома статтями Кримінального кодексу.

За даними контррозвідників спецслужби, житель тимчасово окупованого Луганська очолив так званий "військовий комісаріат" бойовиків. Це сталося у 2015 році.

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На посаді він забезпечував примусовий призов громадян до лав бойовиків,

– мовиться у повідомленні.

Загалом "воєнний комісар" керував мобілізаційними процесами.

Зокрема, ставив мешканців Луганська на "військовий облік" бойовиків. Також чоловік проводив військові збори й зараховував місцевих до так лав так званого "резерву народної міліції окупантів Луганщини".

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Пресслужба СБУ розповіла, що спільно з військовими ЗСУ затримали на Луганщині проросійського бойовика. У лавах окупантів він був стрілком, снайпером і гранатометником.

Окупант брав участь у бойових діях проти сил АТО та ООС.

Зокрема, відкривав вогонь по бронетехніці сил Операції Об'єднаних сил у районі Новоолександрівки та Троїцького Попаснянського району Луганської області.

Допис СБУ:

СБУ викрила "воєнкома ЛНР", який комплектував формування бойовиків

Контррозвідники спецслужби встановили, що мешканець тимчасово окупованого Луганська очолив "військовий комісаріат ЛНР" у 2015 році.

На посаді він забезпечував примусовий призов громадян до лав бойовиків.

І загалом керував мобілізаційними процесами: ставив мешканців Луганська на "військовий облік", проводив військові збори, зараховував місцевих до так званого "резерву народної міліції ЛНР" тощо.

Зловмиснику заочно повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.