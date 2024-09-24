СБУ викрила у Харкові військового-зрадника, який наводив ракети на свою бригаду

Мобілізований харків'янин наводив ракети на бригаду, у якій служив. Російський шпигун планував скоригувати ракетний удар, а після – втекти на територію країни-агресорки та долучитися до окупаційної армії.

Про це повідомили у Службі безпеки України. Спецпризначенці спрацювали на випередження та затримали зрадника до того, як йому б вдалося втілити свої злочини.

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СБУ викрила російського шпигуна

У Харкові СБУ затримала російського агента. Ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста, якого у серпні цього року дистанційно завербувала воєнна розвідка Росії.

Так, чоловік мав скоригувати повітряний удар по підрозділу бригади, у якій він служив. Після цього російська розвідка обіцяла "евакуювати" харків'янина на територію країни-агресорки. У Росії зрадник планував вступити до лав окупаційної армії та воювати проти України.

СБУ встановила, що для наведення вогню харків'янин вже позначив локації на гугл-картах та надіслав скриншоти окупантам. Крім того, зрадник вистежував позиції систем ППО, які окупанти планували обійти під час наступної ракетної атаки.

За інструкцією воєнної розвідки Росії перед ворожим обстрілом зрадник мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти – створити для нього "коридор" для переходу лінії фронту. Утім співробітники СБУ спрацювали на випередження і як тільки задокументували злочинні дії агента, то затримали його на етапі підготовки до "евакуації",

– повідомили в СБУ.

Докази співпраці харків'янина з агресором / Фото СБУ

На щастя, спецпризначенці діяли на випередження, а тому СБУ вдалося провести комплексні заходи, щоб убезпечити позиції українських військ, що зірвало плани агресора.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв'язку з російською спецслужбою. Наразі харків'янину повідомили про підозру у державній зраді, він перебуває під вартою без права внесення застави. Зраднику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.