СБУ викрила зрадників, яких Кремль залучає до проєкту про "зовнішнє управління" Україною
Служба безпеки України викрила та зібрала доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї Путіна про "зовнішнє управління" Україною. Наразі вони переховуються у Росії, проголосили себе "єдиною легітимною владою" нашої держави та просувають план капітуляції України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.
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Що розповіли в СБУ про зрадників, які працюють на Кремль
В СБУ розповіли, що цього тижня лідери цього угруповання та інші українські зрадники відвідали форум "єдності" у Москві, участь у якому взяли також ідеолог російського фашизму Алєксандр Дугін, депутати Держдуми, блогери та "Z-військкори".
Уся риторика "конференції" була присвячена просуванню тези Путіна, що для тривалого миру в нашій державі необхідно створити перехідну адміністрацію під контролем Росії та США, яка б тимчасово керувала Україною,
– кажуть у службі.
До складу незаконного утворення увійшли зрадники, колаборанти та інші прихильники кремлівської політики, які втекли з нашої держави до Росії ще до початку повномасштабної війни.
Лідером цього угруповання є Дмітрій Василець – голова забороненої партії "Держава", який уже має заочний термін ув'язнення в Україні за підтримку збройної агресії Росії.