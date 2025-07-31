СБУ врятувала повітряний флот F-16, – експерт про затримання топкрота в Повітряних силах

Служба безпеки України врятувала десятки дороговартісних літаків, затримавши чергового топкрота в Повітряних силах.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на політолога Олексія Курпаса.

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Експерт вважає, що такі дії СБУ не тільки рятують дорогу західну техніку, але і дозволяють більш успішно вести переговори про нові поставки.

Росія давно полює на F-16. Шукає підходи. А після операції "Павутина" і наших блискучих ударів по аеродромах для Росії вдалий удар у відповідь став "ідеєю фікс". Не вийшло. Служба вкотре виявилась на крок попереду російських агентів,

– акцентує Курпас.

Політолог наголошує, що в цьому протистоянні справа не тільки в техніці.

Кожен викритий агент ворога – це чиїсь врятовані життя. А агент такого рівня – не одна сотня життів. Адже його інформацію росіяни могли використовувати для планування обстрілів та власних операцій,

– пише експерт.

"СБУ підтверджує, що є ефективною спецслужбою країни, яка воює, і не тільки на фронті з окупантами, але й ефективно знешкоджує внутрішніх ворогів. Причому топрівня. СБУ щоденно очищає Україну від тих, хто працює на ворога. Контррозвідка – пріоритетний напрям для СБУ Малюка. І, треба визнати, служба працює як годинник, демонструючи швидкі та якісні результати роботи, важливі для всіх сил оборони", – резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ затримала зрадника, який готував удари ворога по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000. "Кріт" – льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ, яка виконує бойові завдання зі збиття ворожих ракет і дронів. Майор передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак. Зрадник підготував аналітичну довідку щодо необхідної, на його думку, тактики завдання комбінованих ударів, щоб обійти наш захист, а також передавав особисті дані українських пілотів.