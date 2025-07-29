Завербувала учасника АТО: ФСБ хотіла вбити командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі"

СБУ запобігла замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова. Замах на життя військового готувала російська ФСБ.

Для вчинення злочину росіяни завербували мешканця Дніпропетровщини під виглядом роботи на СБУ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Агентурні операції "під чужим прапором" – це досить нова тактика для російської спецслужби. Під час вербувальних бесід представники ФСБ видають себе за співробітників Служби безпеки і ставлять завдання агентам нібито в інтересах України,

– зауважили в СБУ.

На "гачок" окупантів потрапив учасник АТО з Кам'янського. Він був упевнений, СБУ нібито йому доручила знешкодити не українського військового командира, а коригувальника, який працює на Росію.

Представниця російської спецслужби вийшла на зв'язок з чоловіком в одній із соцмереж. Вона видавала себе за співробітницю Служби безпеки України.

Росіянка заявила, що інтернет-магазин, де фігурант раніше замовляв медичні препарати, нібито фінансує ворожі війська.

"Цю вигадану інформацію вона використала для звинувачення українця у "державній зраді" та повідомила про нібито відкриту проти нього кримінальну справу", – розповіли в СБУ.