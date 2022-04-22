СБУ затримала 11 людей, які знімали та поширювали кадри авіаударів по Львову

Служба Безпеки України затримала 11 осіб. Вони знімали та поширювали кадри авіаударів, які ворог завдав по Львову 18 квітня.

Затриманих відправили у фільтраційні пункти. Про це повідомила речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.

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Затримання людей, які поширювали кадри ворожих авіаударів по Львову

Речниця розповіла, що у перший день після авіаудару по Львову, 18 квітня, СБУ затримала чотирьох людей. Наступного дня – ще п'ятьох. 20 квітня були затримані ще двоє осіб. З усіма затриманими провели профілактичні бесіди та попередили, що якщо вони здійснять таку діяльність повторно, їх притягнуть до відповідальності.

Представництво СБУ у Львівській області оприлюднило відео з допитом одного з чоловіків, який знімав авіаудар.

Я став свідком авіаудару по Львову 18 квітня, що зафіксував на відео, і, не обдумуючи, надіслав кільком своїм знайомим у вайбер. У чому каюся, вибачаюся і більше такого робити не буду,

– заявив затриманий.

Нагадаємо, що неприпустимо знімати моменти падіння чи влучання снарядів та наслідки обстрілів, публікуючи їх у реальному часі. Такі дії можуть допомогти ворогу коригувати вогонь. Крім того, за подібну зйомку та поширення кадрів у мережі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Допит одного із затриманих: дивіться відео

Ворожий обстріл Львова 18 квітня: що відомо

Вранці 18 квітня у Львові пролунало кілька вибухів. Повітряна тривога у місті була оголошена о 7:44, а близько 8:40 на територію міста впали ворожі ракети.

Станом на 10:05 того ж дня повідомили, що відбулось чотири ракетні удари по місту, з них три – по об'єктах військової інфраструктури, а один – по шиномонтажу.

Унаслідок ворожого обстрілу загинули 7 людей, ще 11 отримали травми.

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