Коригував масовані удари росіян по Києву: СБУ затримала 17-річного агента ФСБ
- СБУ затримала 17-річного агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки Росії по Києву.
- Агент виконав 8 розвідувальних завдань на замовлення спецслужб Росії. Хлопець отримував координати потенційних цілей, серед яких були енергооб'єкти та об'єкти ППО, для фіксації їхнього технічного стану.
- Агента затримали неподалік військового управління ЗСУ, де він готував "агентурний звіт". Хлопцю загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.
Служба безпеки України затримала ще одного агента російської ФСБ. Ним виявився 17-річний хлопець, який коригував ракетно-дронові атаки Росії по Києву.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Київську міську прокуратуру.
До теми СБУ та ОГП викрили ділків, які за 15 – 25 тисяч доларів продавали "тилові" посади військовим
Що відомо про затримання агента ФСБ у Києві
У СБУ розповіли, що замовлення окупантів виконував 17-річний випускник столичної школи, якого росіяни завербували у телеграм-каналах з пошуку "легких грошей".
Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ Росії / Фото Київської міської прокуратури та СБУ
Головним завданням російського агента було проведення дорозвідки. Хлопець отримав від куратора координати потенційних цілей і мав зафіксувати їхній зовнішній технічний стан.
Серед основних локацій, якими цікавився ворог, були енергооб'єкти, штаби Сил оборони та об'єкти системи ППО, яка захищає повітряний простір столичного регіону України,
– мовиться у повідомленні.
Співробітники СБУ затримали зловмисника неподалік одного з військових управлінь ЗСУ, щодо якого він готував "агентурний звіт".
У Київській міській прокуратурі додали, що загалом на замовлення спецслужб Росії хлопець виконав 8 розвідувальних завдань.
Листування агента ФСБ з куратором / Фото СБУ
На місці події у фігуранта було вилучено телефон, на який він фотографував визначені російським куратором об’єкти.
Слідчі СБУ повідомили хлопцю про підозру за статтею Кримінального кодексу України про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.