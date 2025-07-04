Коригував масовані удари росіян по Києву: СБУ затримала 17-річного агента ФСБ

Служба безпеки України затримала ще одного агента російської ФСБ. Ним виявився 17-річний хлопець, який коригував ракетно-дронові атаки Росії по Києву.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Київську міську прокуратуру.

До теми СБУ та ОГП викрили ділків, які за 15 – 25 тисяч доларів продавали "тилові" посади військовим

Що відомо про затримання агента ФСБ у Києві

У СБУ розповіли, що замовлення окупантів виконував 17-річний випускник столичної школи, якого росіяни завербували у телеграм-каналах з пошуку "легких грошей".

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ Росії / Фото Київської міської прокуратури та СБУ

Головним завданням російського агента було проведення дорозвідки. Хлопець отримав від куратора координати потенційних цілей і мав зафіксувати їхній зовнішній технічний стан.

Серед основних локацій, якими цікавився ворог, були енергооб'єкти, штаби Сил оборони та об'єкти системи ППО, яка захищає повітряний простір столичного регіону України,

– мовиться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зловмисника неподалік одного з військових управлінь ЗСУ, щодо якого він готував "агентурний звіт".

У Київській міській прокуратурі додали, що загалом на замовлення спецслужб Росії хлопець виконав 8 розвідувальних завдань.

Листування агента ФСБ з куратором / Фото СБУ

На місці події у фігуранта було вилучено телефон, на який він фотографував визначені російським куратором об’єкти.

Слідчі СБУ повідомили хлопцю про підозру за статтею Кримінального кодексу України про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.