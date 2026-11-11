"Полював" за військовими на ротації: СБУ затримала агента ФСБ, який втік на Закарпаття

Служба безпеки України 10 листопада викрила агента ФСБ з Черкащини, який наводив удари по центральних регіонах. Зловмисник розвідував місця базування бійців Сил оборони.

Як повідомила Служба безпеки України, потенційними цілями ворога були пункти постійної дислокації, логістичні центри та бази захисників. Росіяни прагнули завдати ударів по підрозділах, які відновлювали сили після боїв на передовій.

Полювання на військових і втеча на захід

За даними слідства, ворожим поплічником виявився безробітний житель Черкащини. У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив під час пошуку легких заробітків у телеграм-каналах.

Для виконання ворожих завдань фігурант об'їжджав обласний центр та прилеглі райони, фіксуючи на камеру телефона місця зосередження особового складу українських військ.

Після завершення розвідки агент вирішив залягти на дно та поїхав на Закарпаття, де орендував житло.

Правоохоронці задокументували вилазки коригувальника та затримали його в орендованій квартирі.

Під час обшуку в нього вилучили смартфон із фотографіями військових об'єктів та електронними картами, де були позначені координати для звіту перед ФСБ.

Що загрожує коригувальнику

Слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше в Сумах правоохоронці затримали коригувальницю, яка передавала ворогу координати позицій Сил оборони за грошову винагороду.