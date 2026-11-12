Готував ракетний удар по штабу: СБУ затримала "крота", який планував ліквідацію комбрига ЗСУ

Служба безпеки України викрила російського агента в лавах десантно-штурмових військ. За даними слідства, він готував замах на командира однієї з бригад ЗСУ.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Як російський агент готував замах на комбрига?

За даними слідства, мобілізований військовослужбовець мав передати російським спецслужбам координати штабу, де перебував командир однієї з бригад ДШВ у званні полковника. За цими даними ворог планував завдати ракетного удару.

Співробітники СБУ завчасно убезпечили місця перебування українських десантників і затримали підозрюваного на території підрозділу в Миколаєві.

На момент затримання чоловік готувався передати своєму куратору з ФСБ координати військового об'єкта, де мав перебувати комбриг.

Під час затримання в нього вилучили смартфон із повідомленнями російському спецслужбісту про підготовку до замаху.

Як проводили операцію із затримання "крота": дивіться відео

Як ФСБ завербувала військовослужбовця?

За матеріалами справи, мобілізований потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав знайомства в тематичних Telegram-каналах.

Після вербування він спілкувався з куратором ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Використовуючи свою посаду водія, підозрюваний збирав інформацію про місця перебування командування бригади та передавав її російській стороні.

Крім того, за даними СБУ, він повідомляв ворогу про місця зберігання та запуску українських ударних безпілотників, які застосовували для атак по російських тилах.

Переписка агента з куратором / Фото СБУ

Яке покарання загрожує підозрюваному?

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводять слідчі СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

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