СБУ затримала у Херсоні глибоко законспірованого агента ФСБ, який наводив удари по місту

Служба безпеки України викрила чергову спробу ворожих спецслужб дестабілізувати ситуацію у звільнених регіонах. Зловмисник тривалий час переховувався під виглядом громадського діяча та допомагав ворогу готувати нові удари.

Як повідомили у пресслужбі Служби безпеки України, зловмисником виявився уродженець Південного Кавказу. Чоловік проживав в Україні з 1990-х років за підробленими документами та навіть очолював місцеву громадську організацію, яку використовував як зручне прикриття для своєї підривної діяльності.

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Як іноземець став агентом російських спецслужб?

За даними кіберфахівців відомства, фігурант потрапив у поле зору російських спецслужб під час тимчасової окупації Херсона. Саме тоді він особисто познайомився зі співробітником ФСБ. Після того, як українські захисники звільнили місто, російські куратори залишили свого поплічника на деокупованій території в режимі очікування.

Згодом оперативна група ФСБ, яка базується на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, відновила з ним зв'язок. Перед агентом поставили завдання відстежувати локації українських військових, наводити вогонь окупантів на пункти базування та бойові позиції Сил оборони України.



Затримання агента ФСБ у Херсоні / Фото Служби безпеки України

Для збору розвідувальних даних чоловік діяв обережно: завуальовано випитував потрібну інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов, а також особисто проводив дорозвідку поблизу потенційних цілей.

Яке покарання загрожує зраднику?

Під час проведення обшуків у помешканні затриманого правоохоронці виявили та вилучили підроблені документи, а також мобільні телефони, які містили беззаперечні докази його комунікації з ворогом. У листуванні з куратором фігурант не лише передавав координати, а й неодноразово висловлював сподівання на повторну окупацію Херсона.



Докази шпигунської діяльності агента ФСБ / Фото СБУ

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Зверніть увагу! Раніше правоохоронці викрили ще одного зрадника, який шпигував за ППО біля лінії фронту на Запоріжжі та допомагав ворогу готувати атаки.