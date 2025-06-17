Коригував ракетні удари по Україні: СБУ затримала агента елітного підрозділу російської розвідки

У Києві контррозвідка Служби безпеки України затримала агента центру спецпризначення "Сенеж" російської воєнної розвідки, яка відома як ГРУ. Чоловік допомагав росіянам обстрілювати Київщину.

За матеріалами справи, він наводив ракетно-дронові російські атаки по столичному регіону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про агента елітного підрозділу ГРУ

За даними Служби безпеки, розслідування встановило, що агентом є 44-річний киянин. У поле зору російського ГРУ він потрапив під час ефіру чат-рулетки, де висловлював свою проросійську позицію.

Після вербування чоловік почав відстежувати локації місцевих підприємств, які, як він вважав, могли бути залучені до виробництва військового спорядження для Сил оборони. Для збору даних зловмисник розпитував "потрібну" інформацію у знайомих під виглядом побутових розмов, а потім прибував за адресами потенційних цілей для дорозвідки.

Окрім цього, зрадник шпигував за маршрутами руху та бойовими позиціями мобільних вогневих груп під час повітряних тривог. Ця інформація була потрібна росіянам для підготовки обстрілів Київщини "в обхід" української ППО.

СБУ задокументувала кожен крок агента від початку його розвідувальної активності та вжила комплексних заходів для того, щоб убезпечити українських підприємств.

На фінальному етапі спецоперації співробітники Служби безпеки затримали фігуранта за місцем проживання. У його оселі вони знайшли два телефони з агентурним "звітом", до якого агент вносив фото українських об’єктів з прив’язкою до гугл-карт.

Зловмиснику повідомлено підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, раніше Служба безпеки України затримала 59-річну агентку ФСБ, яка коригувала авіаудари Росії по Хмельниччині та виготовляла вибухові пристрої. Їй повідомлено про підозру в державній зраді.