СБУ затримала брата Олега Царьова на спробі організувати диверсії на Сході

СБУ встановила, що брат колишнього нардепа-зрадника Олега Царьова намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.

Зрадник очікував, коли ворог окупує Дніпропетровську область. Він сподівався, що в такому випадку очолить посаду голови облдержадміністрації.

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Брат Царьова був впевнений у швидкій перемозі Росії. Але коли стало очевидно, що росіяни не зможуть окупувати Дніпропетровщину, він отримав завдання дестабілізувати ситуацію у регіоні через серію вибухів на об'єктах транспортної та критичної інфраструктури.

За даними спецслужби, цей родич колишнього нардепа-зрадника, ініціатора "новоросії" і поплічника Януковича намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області,

– повідомили в СБУ.

Подробиці справи

Речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що Служба безпеки встановила контроль над братом Царьова ще на первинному етапі, тож змогла запобігти планам зрадника.

Під час обшуків правоохоронці виявили у нього спеціально обладнаний схрон зі зброєю та боєприпасами, тротилові шашки, банківські картки та паспорти громадянина Росії. Окрім цього, у нього були картографічні матеріали й креслення низки об'єктів транспортної та критичної інфраструктури.

Фото з місця обшуку: Офіс генерального прокурора

Слідство виявило, що чоловік проживав у Дніпрі з часів Революції Гідності й весь час підтримував зв'язок з Олегом Царьовим, який переховувався у країні-агресорці. При цьому він мав подвійне громадянство, про що свідчать виявлені під час обшуку паспорти.

Чоловіку вже оголосили про підозру

Брату Царьова вже оголосили про підозру у диверсії за 113 статтею Кримінального кодексу України. Наразі йому планують обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Дніпропетровській області.

Напередодні ДБР та СБУ взялися за заступника директора ЧАЕС: що відомо

Заступника генерального директора Чорнобильської атомної електростанції підозрюють у дезертирстві. Він самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану та переховувався на Закарпатті. Оскільки військовослужбовець втік зі станції тоді, коли її варто було захищати, його дії трактували як дезертирство.

Але це ще не все – Державне бюро розслідувань припускає, що він міг допомагати окупантам захопити станцію на початку повномасштабного вторгнення. Наразі ДБР та СБУ проводять розслідування, чи дійсно це так.

Якщо інформація підтвердиться, чоловіку повідомлять про підозру у державній зраді за статтею 111 ККУ. Самого посадовця затримали ще на початку березня.

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