СБУ затримала брата Олега Царьова на спробі організувати диверсії на Сході
Джерело:Служба безпеки України
СБУ встановила, що брат колишнього нардепа-зрадника Олега Царьова намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.
Зрадник очікував, коли ворог окупує Дніпропетровську область. Він сподівався, що в такому випадку очолить посаду голови облдержадміністрації.
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Брат Царьова був впевнений у швидкій перемозі Росії. Але коли стало очевидно, що росіяни не зможуть окупувати Дніпропетровщину, він отримав завдання дестабілізувати ситуацію у регіоні через серію вибухів на об'єктах транспортної та критичної інфраструктури.
За даними спецслужби, цей родич колишнього нардепа-зрадника, ініціатора "новоросії" і поплічника Януковича намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області,
– повідомили в СБУ.
Подробиці справи
Речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що Служба безпеки встановила контроль над братом Царьова ще на первинному етапі, тож змогла запобігти планам зрадника.
Під час обшуків правоохоронці виявили у нього спеціально обладнаний схрон зі зброєю та боєприпасами, тротилові шашки, банківські картки та паспорти громадянина Росії. Окрім цього, у нього були картографічні матеріали й креслення низки об'єктів транспортної та критичної інфраструктури.
Фото з місця обшуку: Офіс генерального прокурора
Слідство виявило, що чоловік проживав у Дніпрі з часів Революції Гідності й весь час підтримував зв'язок з Олегом Царьовим, який переховувався у країні-агресорці. При цьому він мав подвійне громадянство, про що свідчать виявлені під час обшуку паспорти.
Чоловіку вже оголосили про підозру
Брату Царьова вже оголосили про підозру у диверсії за 113 статтею Кримінального кодексу України. Наразі йому планують обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Дніпропетровській області.
Напередодні ДБР та СБУ взялися за заступника директора ЧАЕС: що відомо
- Заступника генерального директора Чорнобильської атомної електростанції підозрюють у дезертирстві. Він самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану та переховувався на Закарпатті. Оскільки військовослужбовець втік зі станції тоді, коли її варто було захищати, його дії трактували як дезертирство.
- Але це ще не все – Державне бюро розслідувань припускає, що він міг допомагати окупантам захопити станцію на початку повномасштабного вторгнення. Наразі ДБР та СБУ проводять розслідування, чи дійсно це так.
- Якщо інформація підтвердиться, чоловіку повідомлять про підозру у державній зраді за статтею 111 ККУ. Самого посадовця затримали ще на початку березня.
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