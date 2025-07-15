Агент Росії намагався підірвати багатоповерхівку у Рівному: його затримали

СБУ затримала завербованого окупантами чоловіка, який готував теракт у житловому будинку Рівного. Фігурант встановив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі у центрі міста.

Ворог сподівався, що потужний вибух всередині багатоповерхівки призведе до загибелі та поранень серед цивільних і сприятиме поширенню панічних настроїв у регіоні, передає 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Як Росія готувала теракт у Рівному?

Втім, співробітники СБУ завчасно викрили плани окупантів і затримали терориста "на гарячому", коли він мінував квартиру.

Зловмисником виявився 27-річний львів'янин, якого Росія завербувала через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків".

Після вербування він приїхав до Рівного, де за координатами куратора забрав зі схрону готовий СВП та прибув до заздалегідь орендованої оселі, яку планувалося підірвати.

Встановивши на полиці вибухівку, фігурант обладнав навпроти неї телефонну камеру, через яку окупанти планували зафіксувати підрив.

Після вибуху агент планував спочатку "залягти на дно" в іншій орендованій квартирі у Рівному, а потім втекти до Львова.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у пособництві у готуванні до терористичного акту та незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, СБУ та Нацполіція затримали двох жінок, які намагалися влаштувати теракти в Полтаві та Дніпрі за вказівкою російських спецслужб.