10 років за ґратами проведе особистий інформатор Гіркіна-Стрєлкова

Співробітники СБУ затримали особистого інформатора російського терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова. Тепер йому загрожує 10 років за ґратами.

У СБУ зазначили, що вони зібрали неспростовні докази вини затриманого. За даними слідства російський агент збирав розвіддані про підрозділи Сил оборони на Донеччині.

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Відомо, що співробітники СБУ затримали його у результаті спецоперації у прифронтових районах регіону у травні цього року. Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років ув'язнення.

Саме за дорученням Стрєлкова-Гіркіна ворожий поплічник намагався виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ в районі Слов'янська. Також передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури.

Передачу закритих відомостей російський агент здійснював з власного акаунта електронної пошти у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості,

– пояснили у СБУ.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за статтею про несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну. Максимальна санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Хто такий Ігор Гіркін

Це колишній ватажок терористичного військового угрупування "Народне ополчення Донбасу". Він експолковник ФСБ, відставний офіцер ЗС РФ та воєнний злочинець. Гіркін – колишній "міністр оборони ДНР"і причетний до збиття пасажирського Boeing 777 у 2014 році. У 2019 році Нідерланди оголосили його у міжнародний розшук як особу, причетну до збиття літака.

Терорист зібрав чималу аудиторію у своєму телеграм-каналі, де критикував режим Владіміра Путіна. Зокрема, вибух на Кримському мосту він назвав найкращим "привітанням" для Путіна.

В Україні йому повідомили про підозру за фактом організації викрадення людини, катування та умисного вбивства. У травні 2020 року Гіркін в інтерв'ю Дмитру Гордону сказав що причетний до викрадення і вбивства депутата Володимира Рибака.