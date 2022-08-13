Здавала фсб місця дислокації українських військових: киянці повідомили про підозру

Служба безпеки України продовжує здійснювати успішні операції із викриття колаборантів. Новий випадок зафіксували у Києві.

СБУ затримала киянку, яка діяла в інтересах росії

Так, контррозвідка СБУ запобігла витоку до ворога інформації про розташування Сил оборони столиці. 35-річна мешканка Києва здавала співробітнику фсб росії місця дислокації українських військових.

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Жінка, маючи антиукраїнську позицію, збирала інформацію про розташування українських військових підрозділів і стратегічно важливі об'єкти критичної інфраструктури Києва.

Відповідні фото- та відеоматеріали з координатами вона поширювала через спеціально створений закритий Телеграм-канал. Цю інформацію вона передавала співробітнику фсб росії. Отримані дані ворог використовував для координації дій своїх військових щодо корегування нанесення ними ракетних та авіаційних ударів по цих об'єктах.



Листування киянки із російським фсбшником / Фото СБУ

Громадянку було затримано безпосередньо під час зйомки військової частини. Під час обшуків виявлено і вилучено комп'ютерну техніку та засоби зв'язку.



СБУ затримала киянку, яка діяла в інтересах росії / Фото СБУ

За процесуального керівництва Київської облпрокуратури мешканці столиці повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації щодо розташування об'єктів ЗСУ в умовах воєнного стану.

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