Наводив удари на військові частини й склади: на Хмельниччині СБУ затримала ворожого шпигуна

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Хмельниччині коригувальника ракетно-дронових ударів Росії по об'єктах Сил оборони та держустановах. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляє Служба безпеки України, коригуванням російських обстрілів займався безробітний мешканець міста Славута.

Як чоловік став шпигувати на користь ворога?

Чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб через Телеграм-канали, де шукав легкого заробітку.

За вказівкою окупантів інформатор обходив територію міста та прилеглі райони, щоб виявити геолокації потенційних цілей для ворожих атак.

Збір координат та затримання

Співробітники СБУ викрили фігуранта на початковому етапі його розвідувальної активності, коли той отримав завдання зібрати детальні координати для запланованих обстрілів західного регіону України.



Докази шпигунства / СБУ



Докази шпигунства / СБУ

Правоохоронці задокументували, як зловмисник сфотографував фасад адміністративної будівлі та контрольно-пропускні пункти місцевої військової частини. У подальшому він мав знайти та передати ворогу точні локації складських приміщень українських військ.

Контррозвідники затримали фігуранта за місцем його проживання. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із фотографіями українських об'єктів та позначками на електронних картах Гугл.

Оголошення підозри та покарання

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України щодо несанкціонованого поширення інформації про переміщення або розміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану.

Спецоперацію з викриття проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що СБУ затримала у Кропивницькому місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. За даними слідства, він допомагав російським спецслужбам готувати ракетні та дронові удари по об'єктах інфраструктури.

Під час затримання правоохоронці знайшли у чоловіка два мисливські ножі. Слідство вважає, що він носив їх із собою на випадок викриття, щоб чинити опір правоохоронцям.