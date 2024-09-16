СБУ затримала кожного, хто підпалював військові авто: ніхто з паліїв не уникне покарання

Служба безпеки затримує всіх злочинців, які підпалюють автомобілі військових. Це сигнал для інших палів, що ніхто не уникне покарання.

Як пише політолог Олексій Голобуцький, такі злочини мають каратись довічним ув'‎язненням.

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На думку експерта, мета компанії російських спецслужб по підпалу авто – посіяти зневіру у армії та суспільстві. "Самі ж росіяни ставляться до подібних агентів як до непотребу. Часто їх кидають на гроші, або змушують вчиняти більш жорсткі порушення, погрожуючи викриттям. Виконуючи завдання на 1-2 тисячі гривень, вони ризикують решту життя провести за гратами. Адже СБУ затримала абсолютно всіх паліїв. І міняти їх росіяни точно не збираються", – наголошує Голобуцький.

Очевидно, що після втрати своїх агентурних мереж у перший рік повномасштабного вторгнення, ФСБ активно шукає нові форми для вербування. Паліїв інколи знаходять, вираховуючи проросійські пости у соцмережах. Але частіше просто вербують через пропозиції роботи,

– вважає політолог.

Експерт пропонує свій варіант того, як звести подібну кількість злочинів до мінімуму. "Затримання від СБУ важливі не тільки для справедливого покарання паліїв, але і як застереження для інших можливих заробітчан-злочинців. Але найголовніше – всі палії мають отримувати пожиттєві строки. Палити майно військових під час війни – що це, якщо не державна зрада?", – резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві Служба Безпеки затримала одразу п'‎ять паліїв. Злочинці підпалили п'‎ять службових авто військових у трьох різних районах столиці, залишивши на місці злочину провокаційні листівки. Російські спецслужби вийшли на паліїв, коли ті шукали заробіток у телеграмі. Фігуранти спочатку знаходили потенційні цілі та відправляли фото російським кураторам для погодження.