СБУ затримала у Краматорську військового-контрактника, який під виглядом волонтера коригував вогонь окупантів по місту. Зловмисник видавав себе за рятувальника на руїнах і передавав росіянам кадри наслідків атак.

Як повідомили в Службі безпеки України, контррозвідники викрили контрактника, який самовільно залишив військову частину та почав співпрацювати з російськими спецслужбами.

Які подробиці?

Чоловік прибував на місця влучань ворожих снарядів і створював видимість надання допомоги постраждалим, розчищаючи уламки зруйнованих будівель.

Під час так званого чергування фігурант приховано фіксував руйнування міської інфраструктури на камеру свого смартфона. Зібрані медіафайли та точні координати він оперативно надсилав кураторам із країни-агресорки для планування повторних атак по райцентру.

Полювання за базами військових та відео в соцмережах

У поле зору російських кураторів зловмисник потрапив після публікації на власній сторінці в ТікТок відеозаписів із пошкодженнями українських об'єктів. Згодом агент отримав додаткове завдання самостійно обходити вулиці прифронтового міста.

Окрім фіксації наслідків обстрілів, він вистежував місця тимчасового базування підрозділів Сил оборони та зосередження військової техніки.

Контррозвідники завчасно задокументували підривну діяльність коригувальника і затримали його за місцем проживання, вилучивши мобільний телефон із листуванням.

На підставі зібраних доказів слідчі оголосили затриманому про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ та дезертирстві, вчинених в умовах воєнного стану. Суд відправив фігуранта під варту, наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій за статтею про державну зраду.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, як СБУ затримала російського агента за чотири кілометри від передової на Донеччині.

Тоді житель Миколаївки намагався виявити замасковані пункти управління дронами та вогневі позиції самохідної артилерії українських захисників.