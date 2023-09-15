Підозрюють у державній зраді: СБУ прийшла з обшуками до нардепа Шуфрича

СБУ вранці 15 вересня прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича. Його, імовірно, підозрюють у державній зраді.

Джерела 24 Каналу в СБУ повідомляють, що слідчі дії ще тривають і Шуфрича не затримано (раніше низка ЗМІ повідомила про його затримання). Втім, треба дочекатися офіційного підтвердження від Служби безпеки.

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Що відомо про обшуки

За попередньою інформацією, візит до нардепа у селище Козин стосується справи щодо російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ та колишнім депутатом Володимиром Сівковичем.

Виявляється, Нестор не тільки регулярно отримував по голові в парламентських бійках, але й тісно працював із фсбшником і екснардепом Володимиром Сівковичем. Тим самим, який із московського офісу координував роботу російської агентури в Україні. Нагадаємо, саме Сівкович курував роботу колишнього начальника кримського главку СБУ Кулініча, якого особисто Малюк затримував минулого року.

Очевидно, за завданням Сівковича Шуфрич був одним з рупорів Кремля в Україні. Наприклад, розповідав, що наша держава – штучне утворення. Тепер у нього буде більше часу почитати за ґратами нормальну історичну літературу.

Чекаємо на деталі від СБУ.

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