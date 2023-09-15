Підозрюють у державній зраді: СБУ прийшла з обшуками до нардепа Шуфрича
СБУ вранці 15 вересня прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича. Його, імовірно, підозрюють у державній зраді.
Джерела 24 Каналу в СБУ повідомляють, що слідчі дії ще тривають і Шуфрича не затримано (раніше низка ЗМІ повідомила про його затримання). Втім, треба дочекатися офіційного підтвердження від Служби безпеки.
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Що відомо про обшуки
За попередньою інформацією, візит до нардепа у селище Козин стосується справи щодо російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ та колишнім депутатом Володимиром Сівковичем.
Виявляється, Нестор не тільки регулярно отримував по голові в парламентських бійках, але й тісно працював із фсбшником і екснардепом Володимиром Сівковичем. Тим самим, який із московського офісу координував роботу російської агентури в Україні. Нагадаємо, саме Сівкович курував роботу колишнього начальника кримського главку СБУ Кулініча, якого особисто Малюк затримував минулого року.
Очевидно, за завданням Сівковича Шуфрич був одним з рупорів Кремля в Україні. Наприклад, розповідав, що наша держава – штучне утворення. Тепер у нього буде більше часу почитати за ґратами нормальну історичну літературу.
Чекаємо на деталі від СБУ.
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Останні новини про Нестора Шуфрича
- 10 липня у Верховній Раді запропонували відкликати Шуфрича з посади голови комітету ВР із питань свободи слова. Таку пропозицію винесли члени фракції "Європейська солідарність". Відповідний проєкт постанови зареєстрували в Раді під номером 9469, про що повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.
- У березні 2023 року Bihus.Info виклали великий матеріал про те, що, на відміну від Медведчука, Шуфрич не тільки на волі – він досі офіційно має багато землі. Родина Шуфрича володіє чотирма маєтками у Конча-Заспі. Це понад 2 тисячі квадратних метрів нерухомості, понад гектар – власність на чверть мільйона гривень лише в Козині.
- У січні 2023 року Шуфрича виключили з Національного олімпійського комітету України. Це сталося після скандалу із тим, що Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич зберегли свої місця у складі НОК після виборів нового президента олімпійського комітету.