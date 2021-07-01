Вдала спецоперація: СБУ виманила з Росії організаторку "референдуму" на Луганщині
Джерело:СБУ
Співробітники СБУ виманили та затримали організаторку незаконного "референдуму" щодо створення "ЛНР". Жінка тривалий час переховувалася у Росії.
Аби виманити її до України та затримати, СБУ провернула справжню спецоперацію.
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Роль жінку у псевдореферендумі
За даними слідства, зловмисниця очолювала "виборчу комісію" під час проведення "референдуму" у Попасній. Вона мала чимало завдань, зокрема:
- підбирала кандидатури представників "дільничних комісій",
- координувала діяльність,
- організовувала доставку бюлетенів,
- контролювала голосування.
Зловмисниця також забезпечила підрахунок голосів та відправлення "бюлетенів" до Луганська.
Втеча до Росії
Після звільнення Попасної, зловмисниця втекла до Росії. Слідчі заочно повідомили їй про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та оголосили у розшук. Згодом співробітники СБУ ініціювати її приїзд на територію України.
Як саме відбулася спецоперації з її затримання, у СБУ не повідомляють. Також співробітники Служби безпеки перевіряють її причетність до інших злочинів.
Бюлетені, які використовували на псевдореферендумі / Фото СБУ
Жінка переховувалась від правосуддя у Росії. Втім, завдяки спецоперації, СБУ вдалося ініціювати її приїзд на територію України, жінку затримано.