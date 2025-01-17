"Зливала" росіянам дані про ешелони ЗСУ: у Полтаві затримали посадовицю Укрзалізниці
- У Полтаві затримали посадовицю Укрзалізниці, яка передавала інформацію про військові ешелони ЗСУ російським спецслужбам через свого чоловіка-бойовика.
- Жінці загрожує довічне позбавлення волі за державну зраду та виправдання агресії Росії проти України, її чоловіку також планують заочно висунути підозру.
Співробітники Служби безпеки України затримали посадовицю Укрзалізниці. Відомо, що вона через свого чоловіка-бойовика окупаційних угруповань передавала до ФСБ інформацію про ешелони ЗСУ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ. Зазначається, що зараз зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.
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Бухгалтерка "Укрзалізниці" співпрацювала з росіянами
Правоохоронці викрили головну бухгалтерку однієї з філій АТ "Укрзалізниця" у Полтавській області. "Зв'язковим" агентки виявився її чоловік – бойовик окупаційних угруповань Росії, який воює проти України на східному фронті.
Посадовиця передавала росіянам інформацію про час, напрямки та особливості вантажу військових ешелонів, що рухалися залізничним сполученням у регіоні. За даними СБУ, найбільше ворога цікавили потяги Сил оборони, що перевозили на передову важку бронетехніку, артилерійське озброєння та боєприпаси.
Щоб отримати розвіддані, посадовиця використовувала службову документацію, з якою працювала як головбух держустанови. Також вона розпитувала "додаткову" інформацію про перевезення у своїх колег,
– розповіли правоохоронці.
Усю інформацію агентка передавала ФСБ спочатку через свого чоловіка, який воює на боці окупантів у Донецькій та Запорізькій областях, а згодом її вивели на прямий зв'язок з російським куратором.
Правоохоронці затримали зрадницю за місцем проживання / Фото: СБУ
За даними слідства, фігурантка до 2014 року проживала у Горлівці на Донеччині, але після захоплення міста вона переїхала до Полтави. Росіяни "помітили" жінку навесні 2024 року через її чоловіка, який залишився на тимчасово окупованій частині Донеччини і приєднався до військових угруповань ворога.
Слідчі СБУ провідомили жінці про підозру за двома статтями: "державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану" та "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників". Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також правоохоронці планують заочно повідомити про підозру її чоловіку, який наразі воює проти українських захисників.