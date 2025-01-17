"Зливала" росіянам дані про ешелони ЗСУ: у Полтаві затримали посадовицю Укрзалізниці

Співробітники Служби безпеки України затримали посадовицю Укрзалізниці. Відомо, що вона через свого чоловіка-бойовика окупаційних угруповань передавала до ФСБ інформацію про ешелони ЗСУ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ. Зазначається, що зараз зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.

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Бухгалтерка "Укрзалізниці" співпрацювала з росіянами

Правоохоронці викрили головну бухгалтерку однієї з філій АТ "Укрзалізниця" у Полтавській області. "Зв'язковим" агентки виявився її чоловік – бойовик окупаційних угруповань Росії, який воює проти України на східному фронті.

Посадовиця передавала росіянам інформацію про час, напрямки та особливості вантажу військових ешелонів, що рухалися залізничним сполученням у регіоні. За даними СБУ, найбільше ворога цікавили потяги Сил оборони, що перевозили на передову важку бронетехніку, артилерійське озброєння та боєприпаси.

Щоб отримати розвіддані, посадовиця використовувала службову документацію, з якою працювала як головбух держустанови. Також вона розпитувала "додаткову" інформацію про перевезення у своїх колег,

– розповіли правоохоронці.

Усю інформацію агентка передавала ФСБ спочатку через свого чоловіка, який воює на боці окупантів у Донецькій та Запорізькій областях, а згодом її вивели на прямий зв'язок з російським куратором.

Правоохоронці затримали зрадницю за місцем проживання / Фото: СБУ

За даними слідства, фігурантка до 2014 року проживала у Горлівці на Донеччині, але після захоплення міста вона переїхала до Полтави. Росіяни "помітили" жінку навесні 2024 року через її чоловіка, який залишився на тимчасово окупованій частині Донеччини і приєднався до військових угруповань ворога.

Слідчі СБУ провідомили жінці про підозру за двома статтями: "державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану" та "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників". Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також правоохоронці планують заочно повідомити про підозру її чоловіку, який наразі воює проти українських захисників.