СБУ затримала російських інформаторів на Донеччині, допитує ще 10 бойовиків

Служба безпеки України продовжує затримувати ворогів, що діють на користь Росії. Зокрема, затримали двох колаборантів, що передавали ворогу інформацію про техніку та рух Збройних Сил України.

На Луганщині, у Сєвєродонецьку, СБУ також зловила навідників російської артилерії. Вони допомагали рашистам обстрілювати місто.

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Крім цього, СБУ розпочала допитувати 10 захоплених у полон учасників "військових підрозділів" псевдореспублік. Окупантів знешкодили у боях під Сєвєродонецьком. Встановили, що вони не лише брали участь у бойових діях, а й вели розвідку та мінували дороги.

Злочинці у Полтавській області

Правоохоронці схопили трьох жителів Полтавщини. Вони розпочали розслідування за фактом держзради. Люди брали учать у пропагандистській акції російських ЗМІ та закликали українських військових переходити на бік окупантів.

СБУ отримує від диверсантів цінні відомості, які допоможуть перемозі України,

– наголосив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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