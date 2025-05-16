Наводив російські удари: СБУ затримала "крота" ФСБ у лавах ЗСУ на Курщині

Служба безпеки затримала російського "крота", який діяв у лавах української армії на Курщині. Ворожий агент наводив удари по позиціях підрозділу, в якому проходив службу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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СБУ затримала російського "крота"

Затримано ще одного агента ФСБ у бойовому підрозділі армії. За матеріалами справи, він наводив удари Росії по позиціях підрозділу, в якому сам же проходив службу.

Розслідування встановило, що поплічник агресора – 31-річний водій штурмового полку ЗСУ. Він виконував бойові завдання на Курському напрямку.

За завданням російського куратора "кріт" зробив для ФСБ віддалений доступ до свого телефону, аби окупанти могли відстежувати його геолокацію в режимі онлайн.

Таким чином агресор намагався використати зрадника як "живий маяк" для наведення ударів по Силах оборони.

Затримали російського "крота" / Фото СБУ

Перед обстрілом російські загарбники надсилали "кроту" повідомлення, аби він терміново вийшов із зони вогневого ураження.

Згодом ворожий агент самовільно залишив військову частину та виїхав до Харкова. Та "заліг на дно" й очікував подальших інструкцій від куратора з ФСБ. Сподівався отримати план "евакуації" до країни-агресорки, який йому обіцяв російський спецслужбіст.

Однак, співробітники СБУ запобігли цьом. "Крота" затримали в його помешканні у Харкові. У нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Одночасно з затриманням російського агента СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ на передовій.

На підставі отриманих доказів слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу. Йдеться про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Російський "кріт" перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.