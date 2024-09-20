СБУ затримала демобілізованого військового, який шпигував для Росії у Запорізькій області

СБУ затримала агента російської воєнної розвідки у Запоріжжі. Ним виявився 22-річний демобілізований строковик ЗСУ, якого окупанти завербували після звільнення у запас.

Він збирав дані про розташування українських військ, складів з боєприпасами та військової техніки на південному фронті. Про це мовиться в повідомленні Служби безпеки України.

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Що відомо про російського шпигуна

Серед іншого окупанти хотіли отримати інформацію щодо основних маршрутів руху, приблизну кількість та найменування бойової техніки ЗСУ, що вирушала на передову.

У поле зору воєнної розвідки Росії молодик потрапив через своїх батьків, які проживають на тимчасово захопленій частині території Запорізької області та співпрацюють з російською спецслужбою. У травні цього року він звільнився у запас та оселився в обласному центрі. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил Росії (більш відомого як ГРУ), що базується у Севастополі. Особу окупанта вже встановлено співробітниками СБУ,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

Першим, що окупанти попросили дізнатися у шпигуна, стали координати бойових підрозділів та логістичних складів військової частини, в якій колишній строковик проходив службу.

Згодом за завданням ГРУ російський шпигун почав обходити прифронтове місто, де фіксував місяця розташування підрозділів ЗСУ та мостів, які вони використовували, щоб потрапити на передову.

Як відбувалося затримання

Ворог планував використати агентурну інформацію для підготовки ударів по Силах оборони з використанням керованих авіабомб, дронів-камікадзе та важкої артилерії. Служба безпеки спрацювала на випередження і затримали агента "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта,

– зазначили в СБУ.

Затримання російського шпигуна: дивіться відео

У затриманого було вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським куратором.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.