Наводила удари по Харкову: СБУ затримала шпигунку, яка працювала викладачкою в університеті

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Харкові агентку російської ГРУ. За даними слідства, вона готувала координати для ракетно-бомбових ударів по місту.

Про це повідомили в СБУ.

Дивіться також Готувала удар по Бурштинській ТЕС: в Івано-Франківську затримали неповнолітню шпигунку

Що відомо про затримання агентки російських спецслужб?

Як повідомляє СБУ, підозрюваною виявилася 61-річна викладачка іноземної мови одного з місцевих університетів. За інформацією правоохоронців, її було завербовано через родича, який проживає в Росії та співпрацює з російськими спецслужбами.

Слідство встановило, що жінка обходила місто, фіксувала місця розташування особового складу та військової техніки Сил оборони, фотографувала об'єкти й позначала їх на електронних картах. Також вона збирала інформацію про українських військових під виглядом побутових розмов зі знайомими.

Зібрані дані підозрювана передавала куратору з ГРУ через месенджери, використовуючи англійську мову для конспірації. Для приховування діяльності вона змінювала телефони, користувалася анонімними чатами та регулярно видаляла листування.

Листування щпигунки з російськими спеслужбами / СБУ

Контррозвідники СБУ задокументували її діяльність і затримали за місцем проживання. Під час обшуків у жінки вилучили смартфони з доказами співпраці з російською розвідкою. Вона перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про інших агентів, які працювали на користь Росії?