СБУ затримала вінниччанина, який фіксував переміщення українських військових

Служба безпеки України продовжує активну роботу з виявлення та затримання зрадників. Їх число вирішив поповнити мешканець Вінниці.

У Вінниці відбулося затримання чоловіка, який знімав переміщення техніки та особового складу ЗСУ. Відповідні матеріали було знайдено у телефоні затриманого.

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Розповідь затриманого

Як розповів затриманий вінничанин, він здійснював зйомку переміщення сил ЗСУ на території області з 24 лютого до 15 квітня, коли його було затримано.

Наразі триває подальша перевірка дій "оператора" у рамках відкритих кримінальних проваджень.

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