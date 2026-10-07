СБУ затримала бійця, який зливав дані про позиції під Вовчанськом через сайти для знайомств

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині мобілізованого бійця ЗСУ, який передавав російським спецслужбам секретну інформацію про українських оборонців. Зловмисника завербували через фейковий профіль у Телеграм-каналі знайомств, після чого він почав зливати дані про свій підрозділ.

Про це свідчать дані Служби безпеки України.

Подробиці викриття та затримання агента

Фігурантом виявився мобілізований із Дніпропетровської області, який обіймав посаду помічника оператора безпілотників. Операцію із його викриття проводили за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України.

Представники російських спецслужб вийшли на зв'язок із військовим через спеціалізовані спільноти для пошуку стосунків. Для цього ворог створив акаунт віртуальної дівчини, від імені якої випитував потрібну інформацію.

У ході розслідування з'ясувалося, що чоловік зливав відомості про власний розвідувальний батальйон, а також про суміжні підрозділи українських сил.

Ідеться про бійців, які виконують бойові завдання на Вовчанському напрямку лише за 10 кілометрів від лінії фронту.

Контррозвідники СБУ завчасно вжили заходів для убезпечення позицій українських військ і затримали фігуранта поблизу військового полігону. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь країни-агресорки.

Наслідки та правова кваліфікація злочину

Наразі слідчі оголосили затриманому підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення військових формувань в умовах воєнного стану. Водночас правоохоронці вирішують питання щодо додаткової кваліфікації дій фігуранта як державної зради.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у справі здійснює Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Раніше військова контррозвідка СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який збирав дані про оборонні та критичні об’єкти Києва для підготовки російських ударів. Також він проводив розвідку на Полтавщині. У період з 21 до 24 вересня чоловік відстежував потенційні цілі для російських атак, а після обстрілів виїжджав на місця влучань і передавав куратору інформацію про їхні наслідки.

За даними слідства, затриманий є нещодавно мобілізованим військовослужбовцем ЗСУ. Чоловікові оголосили підозру в державній зраді в умовах воєнного стану.