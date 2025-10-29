Військовий інструктор з Європи: СБУ затримала іноземця, який працював на ФСБ

Служба безпеки затримала закордонного агента Росії в Києві. Ним виявився завербований ворогом колишній військовий інструктор з однієї з європейських країн.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням Службу безпеки України.

Дивіться також "Зелені чоловічки" в Польщі: експерти припустили, яку провокацію підготував Кремль

Що правоохоронці кажуть про зловмисника?

За матеріалами справи, іноземець передавав ворогу службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів. Згідно з розслідуванням, на початку 2024 року іноземець, маючи професійні навички з вогневої й тактичної підготовки, прибув до України, щоб працювати інструктором із підготовки мобілізованих.

Через декілька місяців він припинив цю роботу і для отримання "легких заробітків" почав пропонувати свої послуги російським спецслужбам. Для цього він залишав "оголошення" у різноманітних прокремлівських інтернет-групах,

– пишуть у СБУ.

На нього згодом вийшов співробітник ФСБ, який після вербування почав ставити іноземцю завдання. Серед іншого, встановлено, що агент передав росіянам:

інформацію про іноземних інструкторів Сил оборони, з якими він спілкувався раніше;

координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України, де він тренував мобілізованих.

Правоохоронці затримали порушника / Фото СБУ

Окупанти надіслали чоловіку інструкцію для виготовлення саморобного вибухового пристрою для підготовки до виконання наступних завдань. Також йому дали координати схрону, з якого він дістав пістолет з двома спорядженими магазинами.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і його додаткової кваліфікації. Порушник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про діяльність СБУ?