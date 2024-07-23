СБУ затримала пропагандиста та противника мобілізації Жана Новосельцева

СБУ затримала ексведучого, соратника львівського провокатора й антивакцинатора Остапа Стахіва, а також противника мобілізації Жана Новосельцева. Провокатор працював на користь агресора та дестабілізував суспільство.

Відомо, що Новосельцев разом зі спільниками закликав до збройного спротиву мобілізації. Ба більше, він "зливав" дані українських військових, а також поширював різні фейки про ЗСУ.

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СБУ затримала Новосельцева

Співробітники СБУ запобігли новим спробам розхитування суспільно-політичної обстановки у різних регіонах України та затримало Жана Новосельцева. Ексведучий разом зі спільниками працювали на зрив мобілізації та поширювали прокремлівські наративи.

Слідчі встановили, що Новосельцев залучив до провокативної діяльності ще 7 осіб. Серед них були псевдоексперти, адміністратори інтернет-спільнот та фахівці з відеомонтажу. Так, ексведучий закликав до збройного спротиву співробітникам ТЦК та правоохоронних органів, а також поширював фейки про українських захисників.

Для масового "розгону" провокативного контенту зловмисники створили власну мережу каналів та сторінок в ютубі, телеграмі та фейсбуці із загальною аудиторією понад 600 тисяч користувачів. На цих інтернет-ресурсах фігуранти проводили стріми та публікували дописи з відеосюжетами, в яких інструктували щодо силових методів ухилення від призову,

– повідомили в СБУ.

СБУ затримала Новосельцева та його спільника / Фото СБУ

Жан Новосельцев – журналіст та ексведучий телеканалу 1+1, до травня 2014 року він вів програму "Гроші". Потім Новосельцев почав працювати у проєкті "Гром ТВ", який був пов'язаний із главою МВС в уряді Миколи Азарова Віталієм Захарченком (нині йому повідомлено про підозру у держзраді). Потім Новосельцев почав співпрацювати з ще одним зрадником України – Анатолієм Шарієм. У 2015 році Новосельцев виступив на пропагандистському "Россия 24", де розповів про переслідування журналістів в Україні. Відтоді Новосельцев почав поширювати прокремлівські наративи.

Окрім того, зловмисники створили сайт, на якому публікували персональні дані українських військових, представників ТЦК та правоохоронців. Щоб приховати свою підривну діяльність, Новосельцев разом зі спільниками використовували посвідчення незареєстрованих ЗМІ.

Всі дії зловмисники координували в анонімному чаті у месенджері. Під час обшуків за місцями їхнього проживання виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинів.

Окрім Новосельцева також затримали його спільника – псевдоексперта. Їм вже повідомили про підозри за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.