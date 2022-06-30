СБУ затримали агентів Росії, які збирали дані для ракетних ударів і диверсій

Російські військові продовжують завдавати ракетних ударів по Україні. І допомагають їм у цьому, на жаль, наші земляки. Одного з них вдалось затримати СБУ.

Як зазначають у СБУ, ворожого агента вдалось затримати під час багатоетапної спецоперації. Чоловік, як з'ясувалось, збирав розвідувальні дані про позиції наших військових. Крім того, він здавав геолокації критичної інфраструктури на Чернігівщині.

Читайте також Армія Росії – збіговисько терористів: СБУ встановила обставини запуску ракет по Кременчуку

Чоловік мав спільника на Близькому Сході

Правоохоронці встановили, що затриманий усю інформацію, яку активно збирав, передавав своєму спільнику. Останній мешкав на Близькому Сході. Нещодавно ж його успішно затримали співробітники контррозвідки СБУ У Чернівецькій області. Туди посіпака ворога прибув, щоб влаштував серію вибухів. Вони мали статись на об'єктах Укрзалізниці.

Відомо, що чоловіки були учасниками агентурної мережі, створеної спецслужбами Росії. Її організували для того, щоб вести підривну діяльність на Заході України.

Оскільки "зв'язкового" затримали, то чоловік отримав чергове завдання. Йому доручили докладати про позиції наших військових, а також розташування стратегічних об'єктів неподалік кордону з Росією. Ворог отримані дані мав використати під час ракетних ударів. Крім того, російські загарбники мали б можливість підготувати диверсії на тих територіях, які ЗСУ вдалось звільнити.

В Офісі генпрокурора зауважили, що чоловік працював на користь "ДНР". Чернігівець, встановили правоохоронці, з травня 2022 року інформував бойовиків на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, він збирав дані щодо розташування об'єктів критичної інфраструктури у місті Семенівка.

Самого чоловіка затримали 24 червня у його ж помешканні. А от спільника з Близького Сходу вдалось затримати за кілька днів до того, 18 червня. Наразі кожен перебуває під вартою. Їм уже оголосили про підозру.

Раніше у СБУ розповіли, на кого російські військові "робили ставки" в Україні. Мовиться про тих, кого окупанти планували завербувати на свою користь, щоб вести підривну діяльність зсередини нашої країни.

Імена деяких зрадників ще не оголошують

Водночас речник СБУ Артем Дехтяренко зауважив, що ключову роль у взаємодії з агентами Росії відігравали відразу кілька не останніх у державі людей. Мовиться про колишнього міністра оборони Павла Лебедєва, ексголову СБУ Олександра Якименка, ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, колишнього голову Адміністрації президента Андрія Клюєва, а також ексміністр МВС Олександра Захарченка, якого вдалось ліквідувати ще у 2018 році.

Варте уваги – у МВС розповіли, що потрібно знати про вручення повісток в Україні: дивіться відео