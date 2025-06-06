На Львівщині СБУ затримали чоловіка, що планував підрив пункту ТЦК та авто військового

У Львівській області Служба безпеки України провела спецоперацію, в результаті якої вдалося запобігти серії терактів. Правоохоронці затримали 32-річного мешканця Кривого Рогу, який за завданням російських спецслужб планував підірвати мобільний пункт ТЦК та службове авто військовослужбовця поблизу його помешкання..

Для цього він планував використати саморобні вибухівки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління СБУ у Львівській області.

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СБУ затримали агента ФСБ на Львівщині

Як встановило слідство, диверсант мав закласти два саморобні вибухові пристрої. Окрім цього, він отримав інструкції встановити приховані камери з дистанційним доступом біля цілей, аби зафіксувати результат підривів.

За задумом кураторів з Росії, вибухівки повинні були активовуватись через телефонні дзвінки на мобільні пристрої, вмонтовані у СВП. Однак агент не встиг реалізувати план – його затримали, коли він завершував підготовку та збирав вибухівку.

Затриманим виявився 32-річний уродженець Кривого Рогу. За даними СБУ, його завербували через телеграм-канали.

Отримавши координати схрону, чоловік забрав звідти два рюкзаки з вибухівкою, після чого повернувся в орендований номер у Стрию та почав планувати маршрути для закладання пристроїв. За виконання завдання йому обіцяли винагороду в розмірі 5 тисяч доларів.

Під час обшуку правоохоронці виявили вибухівку та мобільні телефони з доказами координації з російською розвідкою.

Затриманому оголосили підозру за статтею про державну зраду, вчинену під час воєнного стану, та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами. Він перебуває під вартою і може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також під час операції контррозвідка встановила особу спільника – 30-річного місцевого жителя, який виготовив вибухівку і заклав її в тайник. Стосовно нього тривають слідчі дії.

СБУ затримали агента ФСБ на Львівщині, який планував серію терактів: фото СБУ

Нагадаємо, у Кам'янці-Подільському виникла масова сутичка між групою громадян та ТЦК, під час якої мешканці напали на службовий автомобіль та порізали шини. Місцеві телеграм-канали повідомили, що мешканці бачили, як чоловіка нібито силою посадили в авто, а після цього ще й наїхали на жінку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив розслідувати цей інцидент.