СБУ виявила "перевертня" в МВС: ним виявився ексбойовик з Луганська

Правоохоронці затримали чоловіка, який в 2015 році брав участь в протиправній діяльності так званого "міністерства державної безпеки ЛНР". У 2016 році він влаштувався адміністратором до сервісного центру МВС в Херсонській області.
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Чоловіка затримали в Новій Каховці на Херсонщині. Його вже заарештували. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Що відомо про діяльність підозрюваного
Мешканець Луганська з грудня 2015 року був учасником так званого "міністерства державної безпеки ЛНР". На непідконтрольній Україні території він:
- збирав інформацію про місця дислокації та засоби безпеки адмінбудівель органів державної влади та правоохоронних органів України;
- займався насадженням антиукраїнської ідеології серед місцевого населення;
- створював безпечні умови для функціонування окупаційної адміністрації Росії в Луганській області.
Під час оформлення на роботу він надав сфальсифіковані документи. За оперативною інформацією, він мав можливість передавати інформацію із закритих баз даних до представників бойовиків,
– кажуть в СБУ.
Під час обшуку в СБУ виявила документи та вилучила дві тротилові шашки з електродетонаторами.
На Херсонщині затримали ексбойовика, який працевлаштувався у МВС України / Фото СБУ
Чоловіка підозрюють в:
- посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України;
- участі у діяльності незаконного збройного формування;
- незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин.