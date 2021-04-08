СБУ виявила "перевертня" в МВС: ним виявився ексбойовик з Луганська

Правоохоронці затримали чоловіка, який в 2015 році брав участь в протиправній діяльності так званого "міністерства державної безпеки ЛНР". У 2016 році він влаштувався адміністратором до сервісного центру МВС в Херсонській області.

Чоловіка затримали в Новій Каховці на Херсонщині. Його вже заарештували. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Що відомо про діяльність підозрюваного

Мешканець Луганська з грудня 2015 року був учасником так званого "міністерства державної безпеки ЛНР". На непідконтрольній Україні території він:

збирав інформацію про місця дислокації та засоби безпеки адмінбудівель органів державної влади та правоохоронних органів України;

займався насадженням антиукраїнської ідеології серед місцевого населення;

створював безпечні умови для функціонування окупаційної адміністрації Росії в Луганській області.

У 2016 році чоловік через Росію виїхав з Луганська та влаштувався на роботу адміністратором до територіального сервісного центру МВС в Херсонській області.

Під час оформлення на роботу він надав сфальсифіковані документи. За оперативною інформацією, він мав можливість передавати інформацію із закритих баз даних до представників бойовиків,

– кажуть в СБУ.

Під час обшуку в СБУ виявила документи та вилучила дві тротилові шашки з електродетонаторами.



На Херсонщині затримали ексбойовика, який працевлаштувався у МВС України / Фото СБУ

Чоловіка підозрюють в:

посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України;

участі у діяльності незаконного збройного формування;

незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин.