СБУ затримала російського агента: збирав розвіддані про постачання зброї в Україну

У Києві викрили російського агента. Зрадник України збирав таємну інформацію про постачання західної зброї й передавав її ворогу.

Чоловік позиціював себе як військовий експерт. Саме так йому й вдалося вивідувати інформацію.

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Яку інформацію агент передавав росіянам

В ході слідчо-оперативних дій затримано глибоко законспірованого російського агента, який збирав розвіддані про закупівлю і постачання іноземної зброї та боєприпасів в Україну,

– розповіли в СБУ.

Найбільше зловмисника цікавили таємні відомості щодо імпортованої військової техніки для потреб підрозділів ЗСУ. Ворог мав використати цю інформацію для ракетних ударів по українських об'єктах критичної інфраструктури, які залучені до транспортування закордонного озброєння.

Також завданням агента було зірвати домовленості України з міжнародними партнерами щодо оборонної допомоги.

Що відомо про зрадника

Мешканця Києва завербував кадровий співробітник російських спецслужб. Агент мав проводити розвідувально-підривну діяльність на території столичного регіону.

Для збору закритих відомостей, чоловік використовував особисті зв'язки серед представників оборонно-промислового комплексу. Зловмисник вдавав, що іноземне озброєння цікавить його, щоб писати "експертні" публікації у соцмережах.

Під час обшуку вдома у зрадника, правоохоронці виявили електронні засоби зв'язку, які той використовував для комунікації з російським куратором.

Киянину повідомили про підозру у державній зраді та взяли під варту.

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