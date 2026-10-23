Навів ракети на понад 100 дронарів: СБУ викрила російського "крота" у лавах ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила агента ФСБ у лавах Збройних сил України на Київщині. Зрадник навів російську ракетну атаку на свій підрозділ, але, на щастя, звідти завчасно евакуювали понад 100 дронарів.

Згідно з даними Служби безпеки України, викрито мобілізованого уродженця Житомирщини, якого російська спецслужба завербувала ще до його призову на військову службу.

Що відомо про діяльність зрадника

Спочатку агент виконував завдання з відстеження об'єктів паливно-енергетичного комплексу на півночі України. Згодом куратори доручили йому мобілізуватися до лав українського війська для збору розвідданих усередині Збройних сил України.

Під час проходження курсів операторів безпілотників фігурант збирав персональні дані командування та особового складу навчального центру. Ворог обіцяв йому евакуацію до Росії та видачу російського паспорта.

Після самовільного залишення військової частини зрадник перемістився до Київської області. На території столичного регіону він відстежував для ворожих спецслужб розташування військових логістичних центрів, по яких готувалися ракетно-авіаційні удари.

Контррозвідники СБУ задокументували злочинні дії фігуранта та затримали його поблизу одного з критично важливих військових складів на Київщині. Під час затримання у зловмисника вилучили смартфон із доказами листування з кураторами.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали агента Росії у Києві, який готував замах і коригував удари по інфраструктурі. Дещо раніше повідомлялося про затримання зрадниці на Дніпропетровщині, яка передавала росіянам координати оборонних підприємств.