Кілограм тротилу і гранати: СБУ знайшла сховище з боєприпасами бойовиків у Слов'янську – фото

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У Слов'янську Служба безпеки України знайшла прихований схрон зі зброєю бойовиків, яку вони заготували для диверсій. СБУ вилучила кілограм тротилу, вибухові пристрої та набої різного калібру.

Джерело:

СБУ

Правоохоронці вважають, що схованку організував учасник незаконних збройних формувань ще у 2014 році. Наразі чоловік перебуває в розшуку.

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Бойовики планували вчиняти диверсії на Донеччині

За даними Служби безпеки України, проросійські найманці планували скоїти диверсії на території Донецької області.

Сховище з боєприсами один з бойовиків облаштував на території свого будинку. Оперативники знайшли і вилучили:

  • кілограм тротилу;
  • 2 електродетонатори;
  • 4 міни;
  • реактивну протитанкову гранату РПГ-26;
  • 6 гранатометних пострілів;
  • 3 гранати РГД-5;
  • 10 запалів;
  • кумулятивний заряд;
  • майже тисячу набоїв різного калібру.


Служба безпеки України знайшли боєприпаси, які бойовики готували для диверсій / Фото СБУ

Вилучений арсенал працівники СБУ направили на експертизу.

"У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності", – мовиться у повідомленні.


Бойовики облаштували приховане сховище боєприпасів / Фото СБУ

Напередодні, 29 березня, СБУ на Луганщині виявила 2 схрони зі зброєю. У селі Тернове оперативники 15 бойових одиниць далекобійної артилерії, а також понад 20 артилерійських снарядів різних калібрів та гранати. За даними Служби безпеки, сховище облаштували проросійські бойовики.