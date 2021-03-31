Кілограм тротилу і гранати: СБУ знайшла сховище з боєприпасами бойовиків у Слов'янську – фото

У Слов'янську Служба безпеки України знайшла прихований схрон зі зброєю бойовиків, яку вони заготували для диверсій. СБУ вилучила кілограм тротилу, вибухові пристрої та набої різного калібру.

Правоохоронці вважають, що схованку організував учасник незаконних збройних формувань ще у 2014 році. Наразі чоловік перебуває в розшуку.

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Бойовики планували вчиняти диверсії на Донеччині

За даними Служби безпеки України, проросійські найманці планували скоїти диверсії на території Донецької області.

Сховище з боєприсами один з бойовиків облаштував на території свого будинку. Оперативники знайшли і вилучили:

кілограм тротилу;

2 електродетонатори;

4 міни;

реактивну протитанкову гранату РПГ-26;

6 гранатометних пострілів;

3 гранати РГД-5;

10 запалів;

кумулятивний заряд;

майже тисячу набоїв різного калібру.



Служба безпеки України знайшли боєприпаси, які бойовики готували для диверсій / Фото СБУ

Вилучений арсенал працівники СБУ направили на експертизу.

"У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності", – мовиться у повідомленні.



Бойовики облаштували приховане сховище боєприпасів / Фото СБУ

Напередодні, 29 березня, СБУ на Луганщині виявила 2 схрони зі зброєю. У селі Тернове оперативники 15 бойових одиниць далекобійної артилерії, а також понад 20 артилерійських снарядів різних калібрів та гранати. За даними Служби безпеки, сховище облаштували проросійські бойовики.