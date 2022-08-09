У харківському управлінні СБУ знайшли "крота" спецслужб росії
Джерело:СБУ
Співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка, що працював у координаційному штабі Управління СБУ у Харківській області. З'ясувалося, що він передавав цінні дані російським спецслужбам.
Як розповіли у СБУ, зрадник передавав розвіддані про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.
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Окупанти використовували цю інформацію для передислокації власних підрозділів з метою захисту їх від артилерійських ударів ЗСУ. Крім того, ці дані росія використовувала для:
- планування диверсій,
- масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічних об'єктах міста.
За даними слідства, зрадником є колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником фсб, який сам вийшов на нього. За завданням ворога він влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення росії.
В обмін за співпрацю ворог надав "кроту" гарантії безпеки для нього і його родини, якби росії вдалося захопити регіон.
СБУ спіймала зрадника
Правоохоронці затримали зрадника "на гарячому" – після того, як він попросив представника спецслужб росії завдати удару по об'єкту, де розташований особовий склад СБУ.
Як би не намагалась росія плести свою агентурну мережу в різних органах влади, ми системно протидіємо цьому. Сьогодні – це стало одним з пріоритетів СБ,
– підкреслив в.о. голови СБУ Василь Малюк.
Наразі зраднику повідомили про підозру статтею про державну зраду та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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