Готували силове захоплення влади в Одесі: СБУ знешкодила бойову групу російського ГРУ

Служба безпеки України нейтралізувала оперативно-бойову групу воєнної розвідки Росії. Вони готували силове захоплення влади в Одесі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ. Загалом фігуранти вербували понад 20 осіб до зрадницького плану.

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В Одесі знешкодили групу агентів ГРУ

У результаті спецоперації в обласному центрі затримано керівника ворожого осередку та його "праву руку". У них вилучили понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами та боєприпаси, а також бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з вказівками російської спецслужби, ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну зловмисники планували силове захоплення державних установ в Одеській області. Окрім нападів на адміністративні будівлі, фігуранти мали атакувати Сили оборони з тилу у разі наближення військ Росії до Одеси.

Утім, після невдач російських загарбників на фронті цю оперативно-бойову групу перевели в режим очікування й активували влітку 2024 року, коли вона отримала таємні завдання.

В Одесі знешкодили групу агентів ГРУ / Офіс Генерального прокурора

Згідно з матеріалами справи, 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму, який був старшим резидентом агентурно-бойової групи російського ГРУ, після анексії півострова переїхав до Одеси. На початку повномасштабної війни він почав створювати оперативно-бойові загони під прикриттям кількох громадських організацій.

Для загалу ці організації займалися питаннями військової історії, екології та юриспруденції, а насправді створили підпільні групи - снайперів, розвідки, зв’язку, оперативного забезпечення та одну з основних груп, штурмову.

В Одесі знешкодили групу агентів ГРУ / Офіс Генерального прокурора

Учасникам групи обіцяли посади у так званій "місцевій адміністрації"

У разі захоплення регіону учасники формування мали увійти до складу російських окупаційних органів влади і обійняти "посади".

Загалом учасники вербували понад 20 осіб до складу ворожого осередку, що підкоряються керівнику за принципами військової ієрархії. Наразі всі вони перебувають під слідством, і продовжуються активні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Обшук у фігурантів справи / Офіс Генерального прокурора

Під час обшуків у фігурантів окрім зброї і тактичного спорядження вилучили інструкції з підривної діяльності, холодну зброю, зокрема з логотипом спецслужб Росії, та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.