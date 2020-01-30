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      СБУ довелося ловити викрадачів металолому: крали труби з молдовської електростанції – фото

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      На Одещині мисливці за металоломом крали труби з молдовської електростанції / dumskaya.net

      В Одеській області співробітникам Служби безпеки України довелося братися за здавалося дрібну побутову справу – крадіжку труб. Справа у тім, що своїми діями група мисливців за металоломом перешкоджали роботі цілої теплової електростанції.

      Разом з поліцейськими співробітники СБУ затримали три автомобілі та трьох грабіжників, які регулярно крали труби "Молдовської ДРЕС". Про це повідомляє "Думская".

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      Під час огляду території, де зловмисники здійснювали свою "діяльність", правоохоронці знайшли 65 фрагментів труб та обладнання, підготовлене для їх демонтажу. Зловмисники вивезли 40 труб, а ще 20 підготували, щоб вивезти згодом.

      Правоохоронці встановили особи грабіжників. Двоє з них є мешканцями сусіднього села Троїцьке Біляївського району. Поліція відкрила справу за статтею про крадіжку.

      Позаяк злочин скоєний неодноразово та за попередньою змовою кількох осіб, зловмисникам загрожує до 5 років за ґратами.

      Мисливці за металоломом перешкоджали роботі теплоелектростанції: дивіться фото

      Що відомо про "Молдовську ДРЕС"?"Молдовська ДРЕС" – велика теплова електростанція, що розташована у місті Дністровськ у сусідній Молдові. Місто тимчасово непідконтрольне молдовському уряду, позаяк перебуває на території невизнаного Придністров'я.

      Електростанція виробляє енергію за допомогою газу, вугілля та мазуту. Значну частину електроенергії експортують у сусідні Румунію, Болгарію, Україну та інші держави.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Служба безпеки України Пограбування Новини Одеси СБУ Поліція Молдова Курйозні новини
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