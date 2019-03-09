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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
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      СБУ прокоментувала заборону в’їзду пропагандисту Кремля, через яку розізлилась Австрія

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      СБУ пояснила, чому заборонила в'їзд австрійському журналісту
      СБУ пояснила, чому заборонила в'їзд австрійському журналісту / Фото з відкритих джерел

      Служба безпеки України пояснила причину заборони в’їзду до України австрійському журналісту Крістіану Вершютцу. У відомстві кажуть, що так буде краще для самого журналіста.

      Вершютц заявляв про загрози для його життя в Україні, повідомляє СБУ.

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      24 канал писав, що Україна заборонила в’їзд шефу українського бюро австрійського телеканалу ORF Крістіану Вершютцу. СБУ вважає, що австрійський журналіст становив загрозу для національної безпеки та працював за кремлівськими вказівками.

      "Підставою для такого рішення стала необхідність забезпечення безпеки журналіста", – пояснили у Службі безпеки.

      Про які "погрози" говорить Вершютц?
      Зазначимо, 27 грудня 2018 року найпопулярніша газета в Австрії Kronen Zeitung вийшла з заголовком:"Агент Кремля". Репортер ORF побоюється за своє життя в Україні". У матеріалі 57-річний журналіст заявляв, що боїться за своє життя в Україні, оскільки тут, нібито, "діють воєнізовані, ультранаціоналістичні групи, що погрожують журналістам, які критикують українську владу та намагаються бути об’єктивними".

      Тому "для уникнення провокацій під час перебування австрійського журналіста у нашій країні", СБУ, відповідно до законодавства, прийняла рішення про заборону йому на в’їзд.

      Зазначимо, у Спілці журналістів Австрії не забарилися із реакцією – стверджують, що Україна не готова до членства у Європейському Союзі.

      Що Вершютц говорить про Росію та Україну?Наприкінці липня 2018 року він оприлюднив свій репортаж про відвідування окупованого Криму, в якому стверджував про "успіхи РФ у будівництві аеропорту в Сімферополі і будівництві Кримського мосту". У публікації також мовиться про "значний прогрес у розвитку півострова з моменту його добровільного приєднання до Росії, а також поступове подолання міжнародної ізоляції Криму".

      Інший репортаж стосувався "поліпшення життя кримськотатарського народу на території півострова". При цьому наводиться висловлювання одного з представників руху, в якому стверджується, що "тільки Володимир Путін повністю реабілітував татар. І саме за Росії стало можливим будівництво головної мечеті, адже українська влада не видавала ні землі під забудову, ні дозволу на будівництво". Окрім того, Вершютц полюбляє поширювати на своїй Facebook-сторінці фейки від Russia Today.

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      Теги: Журналісти Австрія Російська пропаганда Новини України Новини політики СБУ
      Джерело: 24 канал
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