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      СБУ просить не панікувати: на Київщині тимчасово побільшає спецпризначенців

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      На Київщині проведуть масштабне навчання / Getty Images (Ілюстративне фото)

      На 17-21 лютого заплановане масштабне антитерористичне навчання у Білій Церкві та прилеглих районах Київської області. Служба Безпеки закликає мешканців Київщини зберігати спокій.

      У заходах візьмуть участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Збройних Сил України та органів державної влади, повіомляє пресслужба СБУ.

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      Там закликають мешканців Київщини під час проведення навчань зберігати спокій через зосередження в окремих районах спецпризначенців та військових. СБУ також просить із розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей.

      Також звертаємося з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухо-небезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу,
      – мовиться у повідомленні.

      Навчання проходитимуть у межах чинного законодавства.

      Цікаво. Нещодавно масштабні навчання з територіальноїх оборони провели на Рівненщині. Аби вдосконалити свої навики, зібрались 250 військових з усієї України. Учасники вели умовний бій: представники Сил спеціальних операцій імітували противника, а резервісти відпрацьовували тактику.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: ДСНС СБУ Збройні сили України Новини Києва Новини України Новини політики
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