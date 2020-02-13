СБУ просить не панікувати: на Київщині тимчасово побільшає спецпризначенців

На 17-21 лютого заплановане масштабне антитерористичне навчання у Білій Церкві та прилеглих районах Київської області. Служба Безпеки закликає мешканців Київщини зберігати спокій.

У заходах візьмуть участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Збройних Сил України та органів державної влади, повіомляє пресслужба СБУ.

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Там закликають мешканців Київщини під час проведення навчань зберігати спокій через зосередження в окремих районах спецпризначенців та військових. СБУ також просить із розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей.

Також звертаємося з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухо-небезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу,

– мовиться у повідомленні.

Навчання проходитимуть у межах чинного законодавства.

Цікаво. Нещодавно масштабні навчання з територіальноїх оборони провели на Рівненщині. Аби вдосконалити свої навики, зібрались 250 військових з усієї України. Учасники вели умовний бій: представники Сил спеціальних операцій імітували противника, а резервісти відпрацьовували тактику.