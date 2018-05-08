21:16
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

СБУ викрила проросійських провокаторів, які займалися підготовкою "фейкових" сюжетів про Україну

1064 Читать новость на русском
СБУ викрила проросійських провокаторів, які займалися підготовкою
СБУ викрила проросійських провокаторів, які займалися підготовкою "фейкових" сюжетів про Україну / Фото з відкритих джерел

Співробітники Служби безпеки України викрили у Дніпрі групу агентів російських спецслужб, які здійснювали підготовку провокаційних телевізійних"фейкових" матеріалів про Україну російським телеканалам.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Читайте також: "Інтер" проігнорував заклик Нацради і залишив скандальний ролик в ефірі

Правоохоронці затримали жителя Дніпра, який є активістом однієї з проросійських громадських організацій, ще у березні 2018 року його завербували спецслужби РФ.

Зазначається, що за завданням "кураторів" зловмисник повинен був виготовити прапори із забороненою в Україні символікою тоталітарних режимів.

Вказана "продукція" передбачалась для розміщення в обласному центрі у місцях масового перебування людей. Результати своєї "роботи" у вигляді фото- та відеоматеріалів агітатори мали передавати представникам спецслужб РФ для підготовки "фейкових" сюжетів російськими телеканалами,
– йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували факт отримання зловмисниками грошей у вигляді "передплати" з Москви за організацію підготовки провокаційних матеріалів.

За інформацією СБУ, основні "зусилля" агентів Кремля були спрямовані на дестабілізацію ситуації у Дніпрі саме напередодні відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Читайте також: Російські канали в Україні: СБУ блокувала ретрансляцію пропагандистських телеканалів РФ

"З цією метою планувались підготовка деструктивних матеріалів із закликами до відновлення СРСР, інспірування настроїв населення проти патріотичних об’єднань громадян та сутичок під час проведення масових заходів", – наголосила прес-служба СБУ.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії СБУ Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 8 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 239
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 427
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
2100
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1246
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 497
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук