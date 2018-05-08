СБУ викрила проросійських провокаторів, які займалися підготовкою "фейкових" сюжетів про Україну

Співробітники Служби безпеки України викрили у Дніпрі групу агентів російських спецслужб, які здійснювали підготовку провокаційних телевізійних"фейкових" матеріалів про Україну російським телеканалам.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Правоохоронці затримали жителя Дніпра, який є активістом однієї з проросійських громадських організацій, ще у березні 2018 року його завербували спецслужби РФ.

Зазначається, що за завданням "кураторів" зловмисник повинен був виготовити прапори із забороненою в Україні символікою тоталітарних режимів.

Вказана "продукція" передбачалась для розміщення в обласному центрі у місцях масового перебування людей. Результати своєї "роботи" у вигляді фото- та відеоматеріалів агітатори мали передавати представникам спецслужб РФ для підготовки "фейкових" сюжетів російськими телеканалами,

– йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували факт отримання зловмисниками грошей у вигляді "передплати" з Москви за організацію підготовки провокаційних матеріалів.

За інформацією СБУ, основні "зусилля" агентів Кремля були спрямовані на дестабілізацію ситуації у Дніпрі саме напередодні відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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"З цією метою планувались підготовка деструктивних матеріалів із закликами до відновлення СРСР, інспірування настроїв населення проти патріотичних об’єднань громадян та сутичок під час проведення масових заходів", – наголосила прес-служба СБУ.