СБУ викрила російську ботоферму, яка поширювала фейки про коронавірус
Організатори ботоферми перебували в одному з бізнес-центрів Дніпра. Зловмисники через ботоферму поширювали фейкову інформацію про COVID-19. А керували їхньою діяльністю з Росії.
За даними СБУ, ботоферма створювала та керувала обліковими записами громадян України в соціальних мережах, які містили фейкові персональні дані. Потужність "ферми" – понад 5 тисяч ботів.
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Організатори через заборонені в Україні російські небанківські платіжні системи придбали обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення. Вони також використовували сім-картки українських операторів та proxy-сервери вітчизняного сегмента інтернет.
У результаті аналізу контенту, який поширювала ботоферма, правоохоронці виявили публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Також боти поширювали неправдиву інформацію про ситуацію в Україні через пандемію коронавірусу.
СБУ викрила ботоферму / Фото: СБУ
Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею "дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади".
Дивіться відео: СБУ викрила ботоферму, через яку поширювались фейки про коронавірус
Що таке ботоферма? Слово "бот" – скорочення від слова "робот". Це акаунт неіснуючої людини, за допомогою якого поширюється та чи інша інформація. Майданчик, який служить для цієї мети, називається ботофермою.
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