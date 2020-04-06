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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      СБУ викрила російську ботоферму, яка поширювала фейки про коронавірус

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      СБУ викрила проросійську ботоферму / СБУ

      Організатори ботоферми перебували в одному з бізнес-центрів Дніпра. Зловмисники через ботоферму поширювали фейкову інформацію про COVID-19. А керували їхньою діяльністю з Росії.

      За даними СБУ, ботоферма створювала та керувала обліковими записами громадян України в соціальних мережах, які містили фейкові персональні дані. Потужність "ферми" – понад 5 тисяч ботів.

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      Організатори через заборонені в Україні російські небанківські платіжні системи придбали обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення. Вони також використовували сім-картки українських операторів та proxy-сервери вітчизняного сегмента інтернет.

      У результаті аналізу контенту, який поширювала ботоферма, правоохоронці виявили публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Також боти поширювали неправдиву інформацію про ситуацію в Україні через пандемію коронавірусу.


      СБУ викрила ботоферму / Фото: СБУ

      Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею "дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади".

      Дивіться відео: СБУ викрила ботоферму, через яку поширювались фейки про коронавірус

      Що таке ботоферма? Слово "бот" – скорочення від слова "робот". Це акаунт неіснуючої людини, за допомогою якого поширюється та чи інша інформація. Майданчик, який служить для цієї мети, називається ботофермою.


      Нові обмеження через карантин / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Дніпра СБУ Фейки про коронавірус Коронавірус в Україні Кримінальні новини
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