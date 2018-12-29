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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      СБУ викрила вимагання грошей у власників банку в Києві представниками"громадської організації"

      368 Читать новость на русском
      СБУ
      СБУ

      Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили керівника псевдо-громадської організацій на вимаганні грошей з колишніх власників одного із київських банків.

      Про це повідомляє прес-служба СБУ України.

      Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники зареєстрували громадську організацію, створену нібито для захисту прав вкладників банку, у який було введено тимчасову адміністрацію. Насправді, ділки планували через задіяння компромату повернути близьким родичам та, за певний відсоток, великим вкладникам банку, гроші які "зависли" на рахунках та депозитах установи.

      Ділки із залученням деяких співробітників банку протягом дев’яти місяців за допомогою спеціальних технічних засобів зняття інформації фіксували матеріали для шантажу колишніх власників.

      Співробітники СБ України задокументували факт вимагання засновником "громадської організації" 4,2 мільйонів гривень в обмін на знищення компрометуючих даних.

      Правоохоронці затримали керівника ГО в одному із столичних офісів згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

      Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ст. 189 та ст. 364 Кримінального кодексу України.

       

      Теги: Новини України СБУ
      Джерело: 24 Канал
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